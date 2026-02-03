Зашли в тупик и кажется, что выхода нет? Эти слова Омара Хайяма вдохнут в вас надежду на лучшее

Непостоянство — это боль и утешение одновременно. Но именно оно делает возможным и новый день, и новое исцеление, и новую надежду. Если сейчас вам тяжело, не требуйте от себя сил, которых нет. Просто проживите сегодняшний день. Завтра появится ещё один шаг. Потом — ещё один. И постепенно вы выйдете туда, где снова светло и дышится спокойно. Всё меняется. И это лучший подарок, который дарит нам жизнь. А ранее Life.ru рассказывал про 5 знаков зодиака, у кого после полнолуния 1 февраля карманы начнут лопаться от денег.