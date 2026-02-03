Филолог Баранов: в СССР матерились не меньше, чем сейчас

Замещающее употребление — это проявление полуязычия. Есть такой феномен, полуязычие, когда люди не в состоянии в полной мере использовать свой язык для формулировки своих мыслей и эмоций. Их не учили, как это делать, а сами они не обладают врожденными навыками общения. И вот тогда появляется замещающий режим использования обсценной лексики. Полуязычие часто порождает психологические проблемы, затрудняет социализацию человека. Именно поэтому надо учить школьников родному языку, чтобы они были в состоянии использовать его для правильного выражения мысли — так, чтобы его правильно понял собеседник — и не прибегая к мату.