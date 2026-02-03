В Самаре родители устроили давку за путевками в «Волжский Артек»

Утром 2 февраля у ворот детского лагеря «Волжский Артек» выстроилась огромная очередь. К 7:20, когда администрация приехала, подъезд и парковка были забиты машинами. Продажа стартовала в 7:30, и к 9:50 все 356 доступных коммерческих путевок были выкуплены.
«Простояли у ворот 1,5 часа как минимум, очередь ни сколько не продвинулась, и ни купить ни одной смены путевки, это как минимум беспредел, неорганизованность, и скупка путевок, а потом перепродажа по повышенной цене!», — возмущаются родители в соцсетях под постом губернатора и лагеря.
Директор лагеря Галина Цецулина пояснила, что из 1408 мест большая часть (720) распределена по квотам. На свободную продажу поступило 608 путевок, но 252 уже были забронированы организациями. В минобразования самарской области ответили, что объявление о продаже публиковалось еще 12 января, и пообещали дать лагерю рекомендации по улучшению организации процесса. Родители опасаются, что путевки теперь начнут перепродавать по завышенным ценам.