В Самаре родители устроили давку за путевками в «Волжский Артек»

«Простояли у ворот 1,5 часа как минимум, очередь ни сколько не продвинулась, и ни купить ни одной смены путевки, это как минимум беспредел, неорганизованность, и скупка путевок, а потом перепродажа по повышенной цене!», — возмущаются родители в соцсетях под постом губернатора и лагеря.