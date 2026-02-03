В РФ увеличили на 36% выход бензина и дизеля при переработке тяжелой нефти

Ученые ТГУ успешно провели эксперименты для трех различных нефтей. Подобных исследований в мире немного: в США и Китае используют похожие методы — во время добычи нефти закачивают вещества, улучшающие переработку. Российские ученые расширяют сырьевую базу и проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить универсальность метода. Они также работают над масштабированием на проточной установке, похожей на оборудование на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Процессы уже можно применять на российских НПЗ. Все реактивы, включая катализатор, производятся в России.