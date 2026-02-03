В РФ увеличили на 36% выход бензина и дизеля при переработке тяжелой нефти

ТОМСК, 3 февраля. /ТАСС/. Ученые РФ разработали новый метод переработки тяжелой нефти, который увеличил на 36% выход бензина и дизеля. Об этом ТАСС сообщили в Минобрнауки РФ.
Основное сырье для производства бензина — легкая нефть с низкой плотностью. При этом более сложная для переработки тяжелая нефть составляет треть всех запасов углеродов в мире, и с ростом спроса она становится важным источником энергии.
«Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с коллегами из Института химии нефти СО РАН и ТПУ разработали новый эффективный метод переработки тяжелой нефти. Новый метод увеличивает выход легких фракций (бензиновых и дизельных) на 36,1%. Вязкость нефти при этом снизилась в 5,4 раза — с 743 до 138 кв. мм/с. Количество вредных побочных продуктов, напротив, уменьшилось — выход кокса и газа сократился в 1,6 раза, а содержание серы в жидких продуктах упало на 44%», — сказано в сообщении.
Новые технологии позволят перерабатывать тяжелую нефть на уже существующих заводах без необходимости их модернизации. Кроме того, снизятся затраты на сложные процессы очистки.
Ученые ТГУ успешно провели эксперименты для трех различных нефтей. Подобных исследований в мире немного: в США и Китае используют похожие методы — во время добычи нефти закачивают вещества, улучшающие переработку. Российские ученые расширяют сырьевую базу и проводят дополнительные исследования, чтобы подтвердить универсальность метода. Они также работают над масштабированием на проточной установке, похожей на оборудование на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Процессы уже можно применять на российских НПЗ. Все реактивы, включая катализатор, производятся в России.
Исследование выполнено при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. Работа является продолжением серии исследований томских ученых, направленных на создание эффективных и экономичных технологий переработки трудноизвлекаемого углеводородного сырья. Статья о полученных результатах опубликована в журнале Journal of Analytical and Applied Pyrolysis.