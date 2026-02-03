Бывший российский боец ММА оказался ключевой фигурой в финансовых схемах Эпштейна

Карьера Зиновьева в октагоне закончилась в 1998 году после нокаута и сломанной ключицы, после чего он перешёл в частную охрану. После распада СССР эмигрировал в Штаты, а к середине 2000-х он стал личным телохранителем, водителем и тренером по самообороне для Эпштейна. Тот даже поселил его в пристройке у своего особняка. Разумеется, Зиновьев знал очень много, но на первом суде над финансистом заявил, что «ничего не видел», что помогло скостить срок его боссу, в итоге получившему 13 месяцев тюрьмы.