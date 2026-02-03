Бывший российский боец ММА оказался ключевой фигурой в финансовых схемах Эпштейна

Карьера Зиновьева в октагоне закончилась в 1998 году после нокаута и сломанной ключицы, после чего он перешёл в частную охрану. После распада СССР эмигрировал в Штаты, а к середине 2000-х он стал личным телохранителем, водителем и тренером по самообороне для Эпштейна. Тот даже поселил его в пристройке у своего особняка. Разумеется, Зиновьев знал очень много, но на первом суде над финансистом заявил, что «ничего не видел», что помогло скостить срок его боссу, в итоге получившему 13 месяцев тюрьмы.
Верность была щедро вознаграждена. На имя Зиновьева был оформлен фиктивный научный фонд Florida Science Foundation, через который обналичивались миллионы долларов. Организация также стала хорошей лазейкой для Эпштейна, которого Зиновьев каждый день забирал из тюрьмы и отвозил в офис «работать» до вечера. После этого бизнесмен возвращался в камеру. При этом фонд оплачивал услуги охраны от шерифа. Кроме того, Эпштейн оплатил кадетские курсы для сына Зиновьева, потратив на это $20 тысяч.
Этот фонд работал номинально и не сдавал отчётов. Именно его Эпштейн указал в качестве места работы, ходатайствуя о программе условно-досрочного освобождения в 2008—2009 годах, когда отбывал срок за организацию проституции.
Зиновьев хранил молчание около десяти лет. Лишь в 2015 он дал интервью с намёками на связь Эпштейна с несовершеннолетними, но вскоре отказался от своих слов. Сейчас он живёт с семьёй в Нью-Джерси. Примечательно, что в официальных списках свидетелей по делу его имя находится на одной странице с именем президента США Дональда Трампа.
