В Иркутской области могут поднять стипендии до прожиточного минимума

Авторы инициативы считают, что это поможет решить несколько проблем. Студентам не придется постоянно искать случайные подработки не по специальности, чтобы оплачивать жизнь. Это может уменьшить количество отчислений из-за нехватки денег и позволит больше времени уделять учебе. В итоге успеваемость может вырасти, а качество подготовки будущих специалистов — улучшиться.