В Иркутской области могут поднять стипендии до прожиточного минимума

Госдума начнет рассматривать законопроект о повышении стипендии студентам. Ее хотят увеличить до уровня прожиточного минимума, который сейчас составляет 17 733 рубля в месяц. Для сравнения, сейчас обычная стипендия равна всего 2 224 рублям. Информация об этом появилась в канале Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Татьяны Афанасьевой.
Авторы инициативы считают, что это поможет решить несколько проблем. Студентам не придется постоянно искать случайные подработки не по специальности, чтобы оплачивать жизнь. Это может уменьшить количество отчислений из-за нехватки денег и позволит больше времени уделять учебе. В итоге успеваемость может вырасти, а качество подготовки будущих специалистов — улучшиться.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что разнорабочие входят в топ-5 самых востребованных профессий в Приангарье.