В одном из писем за 2024 год неизвестный автор утверждает, что Зеленский якобы может быть причастен к вывозу женщин и детей из Украины. В тексте также упоминается модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого связывали с Эпштейном и который покончил с собой в 2022 году после обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.