В файлах Эпштейна нашли упоминание Зеленского в контексте торговли людьми

В опубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна появилось упоминание имени президента Украины Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми. Речь идет о материалах, которые были обнародованы в рамках новых публикаций.
В одном из писем за 2024 год неизвестный автор утверждает, что Зеленский якобы может быть причастен к вывозу женщин и детей из Украины. В тексте также упоминается модельный агент Жан-Люк Брюнель, которого связывали с Эпштейном и который покончил с собой в 2022 году после обвинений в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Автор письма призывает проверить финансовые операции Зеленского в банке JP Morgan и задается вопросом, намерен ли украинский лидер противодействовать торговле женщинами и детьми. В документе также выражается недоумение по поводу отсутствия реакции со стороны украинских СМИ на подобные обвинения, передает ТАСС.
В документах находили и другие упоминания украинского президента: в переписках, датированных 2019 годом, высказывались сомнения в способности новоизбранного президента управлять страной. Согласно материалам, Эпштейн интересовался политикой на Украине, рекомендовал собеседникам следить за деятельностью Зеленского и парламента, а также упоминал тему коррупции.