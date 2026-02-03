Жительница Витебска купила печать врача и подделывала рецепты знакомым

Фигуранткой уголовного дела стала витебчанка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 38-летняя женщина имеет высшее образование провизора и, будучи в декрете, стала подделывать рецепты на лекарство. Летом 2025-го на маркетплейсе витебчанка купила печать врача и затем более трех месяцев заполняла для знакомых бланки рецептов на снотворные, седативные и психотропные препараты. На суде женщина отказалась признаться, где она взяла настоящие бланки рецептов, хотя полностью признала свою вину и раскаялась.