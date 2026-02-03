Жительница Витебска купила печать врача и подделывала рецепты знакомым

В Витебске провизор в декрете купила на маркетплейсе печать врача и подделывала рецепты на лекарства. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.
Фигуранткой уголовного дела стала витебчанка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 38-летняя женщина имеет высшее образование провизора и, будучи в декрете, стала подделывать рецепты на лекарство. Летом 2025-го на маркетплейсе витебчанка купила печать врача и затем более трех месяцев заполняла для знакомых бланки рецептов на снотворные, седативные и психотропные препараты. На суде женщина отказалась признаться, где она взяла настоящие бланки рецептов, хотя полностью признала свою вину и раскаялась.
Известно, что раньше женщина работала медсестрой в одном из учреждений здравоохранения Витебска, но оказалась замешана в уголовном деле о краже. Тогда обвиняемая похитила с банковских карт престарелых потерпевших около 40 тысяч белорусских рублей. Ее судили за хищение путем модификации компьютерной информации в крупном размере.
Сейчас суд признал ее виновной в подделке и сбыте документов (ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к штрафу 200 базовых величин (9000 белорусских рублей в феврале 2026-го).
Приговор еще не вступил в законную силу.
