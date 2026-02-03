Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Витебска купила печать врача и подделывала рецепты знакомым

Витебчанка купила на маркетплейсе печать врача и подделывала рецепты на лекарства для знакомых.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске провизор в декрете купила на маркетплейсе печать врача и подделывала рецепты на лекарства. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.

Фигуранткой уголовного дела стала витебчанка, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трех лет. 38-летняя женщина имеет высшее образование провизора и, будучи в декрете, стала подделывать рецепты на лекарство. Летом 2025-го на маркетплейсе витебчанка купила печать врача и затем более трех месяцев заполняла для знакомых бланки рецептов на снотворные, седативные и психотропные препараты. На суде женщина отказалась признаться, где она взяла настоящие бланки рецептов, хотя полностью признала свою вину и раскаялась.

Известно, что раньше женщина работала медсестрой в одном из учреждений здравоохранения Витебска, но оказалась замешана в уголовном деле о краже. Тогда обвиняемая похитила с банковских карт престарелых потерпевших около 40 тысяч белорусских рублей. Ее судили за хищение путем модификации компьютерной информации в крупном размере.

Сейчас суд признал ее виновной в подделке и сбыте документов (ч.1 ст. 380 Уголовного кодекса Беларуси) и приговорил к штрафу 200 базовых величин (9000 белорусских рублей в феврале 2026-го).

Приговор еще не вступил в законную силу.

Тем временем Минтруда сообщило о доплатах страховых взносов для самозанятых в Беларуси.

А еще мы писали, что вертолеты МЧС доставили два донорских сердца для срочных операций в Минске.