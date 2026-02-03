Изверг избивал ее двое суток, и она умерла: в Башкирии вынесли приговор абьюзеру

В Кушнаренковском районе Башкирии местного жителя суд признал виновным в избиении сожительницы до смерти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, в минувшем августе мужчиной и женщиной произошел конфликт. В течение почти двух суток подсудимый бил потерпевшую руками и ногами по голове и телу. От полученных травм живота женщина скончалась.
Мужчина свою вину не признал. Известно, что ранее он были судимый за преступления против личности. Суд назначил ему 9 лет колонии строгого режима.
