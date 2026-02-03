Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Веселовском районе спасатели вытащили водителя из разбитой машины

В Веселовском районе после ДТП пассажир вылетела из авто, а водителя доставали спасатели.

Источник: Комсомольская правда

В Веселовском районе Ростовской области в понедельник, 2 января, недалеко от хутора Свобода легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя зажало в салоне. Об этом рассказали в Telegram-канале ДПЧС региона.

— Водителя заблокировало деформированным металлом. Однако спасатели оперативно освободили его, — говорится в сообщении.

В Веселовском районе спасатели вытащили водителя из разбитой машины. Фото: ДПЧС РО.

По данным ДПЧС, пассажир при ударе вылетела из салона. На место приехали спасатели Веселовского отделения областной службы спасения на воде и другие аварийно-спасательные службы.

Водителя и пассажира передали бригаде скорой помощи для дальнейшего лечения. Их состояние будет уточняться.

В ДПЧС напомнили водителям о необходимости снижать скорость после снегопада и соблюдать дистанцию, а в экстренной ситуации звонить по номеру 112.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.