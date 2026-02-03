В Веселовском районе Ростовской области в понедельник, 2 января, недалеко от хутора Свобода легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя зажало в салоне. Об этом рассказали в Telegram-канале ДПЧС региона.
— Водителя заблокировало деформированным металлом. Однако спасатели оперативно освободили его, — говорится в сообщении.
В Веселовском районе спасатели вытащили водителя из разбитой машины. Фото: ДПЧС РО.
По данным ДПЧС, пассажир при ударе вылетела из салона. На место приехали спасатели Веселовского отделения областной службы спасения на воде и другие аварийно-спасательные службы.
Водителя и пассажира передали бригаде скорой помощи для дальнейшего лечения. Их состояние будет уточняться.
В ДПЧС напомнили водителям о необходимости снижать скорость после снегопада и соблюдать дистанцию, а в экстренной ситуации звонить по номеру 112.
