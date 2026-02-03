Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пункты обогрева развёрнуты на донских трассах

Это сделано в превентивных целях.

Источник: ГУ МЧС России по Ростовской области

Как подчеркнули в ГУ МЧС, это сделано в превентивных целях. Водители смогут обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.

Адреса пунктов обогрева:

1) автодорога Волгодонск-Морозовск (выезд из г. Цимлянск),

2) 1000 км М-4 «Дон»,

3) 980 км М-4 «Дон»,

4) 929 км М-4 «Дон»,

5) 1014 км М-4 «Дон»,

6) 1056 км М-4 «Дон»,

7) 1086 км М-4 «Дон»,

8) 873 км М-4 «Дон»,

9) 316 км Р-260,

10) 216 км Р-260,

11) 82 км Р-280,

12) 52 км Р-280.

МЧС России советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.