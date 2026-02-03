Пункты обогрева развёрнуты на донских трассах

Как подчеркнули в ГУ МЧС, это сделано в превентивных целях. Водители смогут обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.
Адреса пунктов обогрева:
1) автодорога Волгодонск-Морозовск (выезд из г. Цимлянск),
2) 1000 км М-4 «Дон»,
3) 980 км М-4 «Дон»,
4) 929 км М-4 «Дон»,
5) 1014 км М-4 «Дон»,
6) 1056 км М-4 «Дон»,
7) 1086 км М-4 «Дон»,
8) 873 км М-4 «Дон»,
9) 316 км Р-260,
10) 216 км Р-260,
11) 82 км Р-280,
12) 52 км Р-280.
МЧС России советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах и соблюдать скоростной режим.