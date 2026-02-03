Утверждена стилистика оформления Омска ко Дню защитника Отечества

3 февраля власти Омска рассказали горожанам, в какой стилистике оформят улицы и площади ко днб защитника Отечества. Акцент сделают на изображении российского флага и звезды с датой праздника.
Баннеры установят Комсомольском мосту, Кировской развязке, улице Гагарина. Полотнища украсят Соборную площадь и улицу Ленина. Все работы планируют завершить не позднее понедельника, 16 февраля.
Дизайн-концепция включает логотип, варианты для наружной рекламы и поздравительную открытку.
«Как и ранее, элементы концепции рекомендуется использовать предпринимателям и руководителям организаций при праздничном оформлении зданий и прилегающих территорий», — отметил мэр Омска Сергей Шелест.
Ознакомиться с полным пакетом материалов и скачать их для использования можно по ссылке на официальном сайте администрации.
