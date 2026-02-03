Учительницу года из США арестовали за секс со школьником

В американском штате Луизиана задержали 38-летнюю учительницу математики Кристи Остер, ранее признанную педагогом года. Об этом сообщает People со ссылкой на правоохранительные органы.
Женщину арестовали 28 января. Ей предъявили обвинения в непристойном поведении и половом сношении с несовершеннолетним. По данным полиции города Лафайет, речь идет о неподобающих отношениях с бывшим учеником, однако возраст подростка не раскрывается.
Остер работала учительницей математики в восьмом классе средней школы в Лафайете. В сентябре 2025 года учебное заведение официально присвоило ей звание учителя года на 2025−2026 учебный год.
После ареста школа удалила публикацию с поздравлением и отстранила педагога от работы. В случае признания вины женщине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до пяти тысяч долларов, передает издание.
В декабре в США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их.
В США также судят жительницу Нью-Мексико Кристал Лопес, которая обвиняется в том, что вовлекла 13-летнего подростка в употребление легких наркотиков и изнасиловала его.