Минпросвещения назвало даты весенних каникул у школьников

Российским школам было рекомендовано провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
— Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, — сказал Кравцов, его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские вузы частично изменили перечень ЕГЭ, необходимых для поступления. Эти изменения связаны с новым списком вступительных испытаний Минобрнауки, который вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Рособрнадзор утвердил перечень учебных предметов и минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата выпускникам необходимо сдать два обязательных экзамена.
Власти также готовят законопроект, который ограничит количество платных мест в колледжах по гуманитарным и экономическим направлениям. Закон будет действовать по аналогии с уже принятыми для вузов нормами. Кроме того, для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание.