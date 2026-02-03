Минпросвещения назвало даты весенних каникул у школьников

Власти также готовят законопроект, который ограничит количество платных мест в колледжах по гуманитарным и экономическим направлениям. Закон будет действовать по аналогии с уже принятыми для вузов нормами. Кроме того, для абитуриентов, которые поступают в педагогические университеты, с 2027 года планируется ввести профильное испытание.