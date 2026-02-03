Скончался известный 26-летний спортсмен, жаловавшийся на странные симптомы

Известный китайский бодибилдер Би Цзяци скончался в возрасте 26 лет после жалоб на резкое ухудшение самочувствия. О смерти спортсмена сообщает издание Mothership.
Би Цзяци проживал в городе Нинбо провинции Чжэцзян. Он активно вел социальные сети, публиковал материалы о тяжелой атлетике и находился на пике популярности. Незадолго до трагедии спортсмен приобрел новый дом и готовился к соревнованиям, значительно увеличив интенсивность тренировок.
В начале января Цзяци сообщил подписчикам, что чувствует себя плохо. Свое состояние он описал образно, заявив, что голова «пухнет как паровая булочка бао». Несмотря на эти жалобы, спортсмен продолжал обычную активную жизнь и не снижал нагрузок.
Незадолго до смерти он устроил встречу с друзьями. Пользователи соцсетей обратили внимание на тревожные признаки: во время игры в маджонг губы бодибилдера выглядели фиолетовыми, а вены на шее были сильно выражены. Вскоре после этого у Цзяци произошел приступ во сне. Медицинская помощь результата не дала.
Поклонники предполагают, что спортсмен мог страдать от гипоксии, которую не заметил из-за постоянных интенсивных тренировок. Официальную причину смерти врачи пока не назвали.
Читайте также: Россия неожиданно отреагировала на «дорогу Трампа» у своих границ.