Установлены даты весенних каникул у школьников в России

Минпросвещения: весенние каникулы в школах РФ пройдут с 28 марта по 5 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Весенние каникулы в российских школах в 2026 году рекомендовано проводить с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам министра, соответствующие рекомендации уже были направлены в образовательные организации страны.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — приводит РИА Новости слова главы Минпросвещения РФ.

Кравцов также напомнил, что зимние каникулы в этом учебном году в школах длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Сейчас во всех российских школах хотят вернуть оценки за поведение, как было в советские времена. В Минпросвещения РФ уже подготовили проект приказа об этом. В Государственной думе эту идею поддержали. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев считает, что оценки за поведение помогут дисциплинировать учеников во время процесса обучения.