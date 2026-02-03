Установлены даты весенних каникул у школьников в России

Сейчас во всех российских школах хотят вернуть оценки за поведение, как было в советские времена. В Минпросвещения РФ уже подготовили проект приказа об этом. В Государственной думе эту идею поддержали. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев считает, что оценки за поведение помогут дисциплинировать учеников во время процесса обучения.