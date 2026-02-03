Установлены даты весенних каникул у школьников в России

Весенние каникулы в российских школах в 2026 году рекомендовано проводить с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По словам министра, соответствующие рекомендации уже были направлены в образовательные организации страны.
«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года», — приводит РИА Новости слова главы Минпросвещения РФ.
Кравцов также напомнил, что зимние каникулы в этом учебном году в школах длились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.
Сейчас во всех российских школах хотят вернуть оценки за поведение, как было в советские времена. В Минпросвещения РФ уже подготовили проект приказа об этом. В Государственной думе эту идею поддержали. Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев считает, что оценки за поведение помогут дисциплинировать учеников во время процесса обучения.