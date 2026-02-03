«Русская карта» Эпштейна: Какие города РФ фигурируют в новых архивах дела финансиста

Особое место в архивах занимает 2018 год, когда Россия принимала Чемпионат мира по футболу. Джеффри Эпштейн либо лично посещал матчи, либо выступал спонсором поездок для своего окружения.
• В Санкт-Петербурге он присутствовал на игре между Марокко и Ираном, при этом документы указывают, что его сопровождали две сестры.
• В Ростове-на-Дону след финансиста обнаружился на фестивале болельщиков FIFA.
• Нижний Новгород стал точкой маршрута ради матча Уругвай — Франция.
• Казань также фигурирует в списках посещенных городов, хотя детали конкретной игры в документах скрыты.
Архивы содержат детальную переписку, которая связывает Эпштейна с девушками из самых разных уголков страны. В сообщениях обсуждались не только рабочие вопросы, но и бытовые подробности жизни в России.
Так, одна из собеседниц отправляла финансисту фотоотчёты из Омска, где она проводила свои каникулы. В других диалогах Эпштейн интересовался планами девушки, находившейся с семьей в Челябинске, и запрашивал её актуальный российский номер телефона. Ещё одна фигурантка переписки делилась своими переживаниями по поводу сдачи экзаменов в Саратове, выражая надежду на скорый переезд в Соединённые Штаты.
Система подбора кадров, которой руководили помощники Эпштейна, работала по принципу модельного агентства. В отчётах под грифом Кандидатки содержались результаты собеседований по Skype и подробные резюме. География «поиска» включала:
• Тольятти: в базе была найдена анкета Анастасии Богушевской, обладательницы титула «Мисс Тольятти 2008».
• Ставропольский край: среди документов обнаружилось резюме Ольги Пономарь-Бекер. В её портфолио указывалось участие в проекте «Топ-модель по-русски», работа спортивным корреспондентом и статус молодежного посла в Олимпийском комитете России.
Опубликованные файлы подтверждают, что Эпштейн и его команда выстраивали сложную логистическую сеть, оплачивая перелёты и проживание в отелях для десятков лиц, чьи маршруты неизменно пересекались с российскими городами.
Также в файлах Эпштейна упоминается немало россиян. Ранее Life.ru рассказывал, что там фигурирует российский олигарх Доронин вместе со своей экс-супругой Наоми Кэмпбелл, а имя политика Владимира Жириновского там встречается пять раз.
Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.