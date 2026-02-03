Тихий ужас на дорогах, смертельный отлов и штраф за хайп: новости Узбекистана на 3 февраля

Вторник — день, когда главное просто дожить до среды.
Цены, качество продуктов и двойные списания: Комитет по конкуренции разобрал жалобы на Korzinka.
Комитет по конкуренции изучил обращения граждан, связанные с работой сети супермаркетов Korzinka. Большинство жалоб касалось качества продуктов питания и овощей, процесса совершения покупок, кешбэка, расхождений цен на торговых полках и на кассе, а также услуг по оформлению заказов.
С 1 апреля 2026 года в Узбекистане отменят наличные на АЗС и при оплате коммунальных услуг.
С 1 апреля 2026 года покупка топлива на автомобильных заправках, а также зарядка электромобилей на заправочных станциях в Узбекистане будут осуществляться исключительно в безналичной форме. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Куски облицовки с эстакады метро повредили автомобиль в Ташкенте: вопрос компенсации повис в воздухе.
Сегодня в социальных сетях начало распространяться видео, снятое возле эстакады надземного метро в Ташкенте. На кадрах водитель показывает, что от бетонной подпорки эстакады отвалились несколько кусков облицовки, которые, упав, повредили его автомобиль. По словам мужчины, он намерен добиваться возмещения ущерба, однако пока не понимает, в какую именно организацию ему следует обращаться.
Трассу на Чарвак притормозили: власти снизили скорость на отдельных участках до 80 км/ч.
Власти приняли давно напрашивающееся решение — снизить максимальную скорость до 80 км/ч на ряде участков трассы между Ташкентом и Чарваком. Об этом годами говорили и эксперты, и сами водители. Дорога фактически превратилась в безбашенный автодром: поток часто идёт значительно быстрее 100 км/ч, а многочисленные радары вдоль трассы многих уже давно не пугают.
Видео массовой драки в Ташкентской области: в ГУВД раскрыли подробности инцидента.
На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, на котором запечатлено избиение мужчины. На кадрах видно, как толпа примерно из десяти человек выясняет отношения с одним мужчиной: одни поочерёдно наносят ему удары, в конфликт даже вмешивается женщина, в то время как другие участники и очевидцы пытаются разнять дерущихся. Пользователи соцсетей предположили, что на видео зафиксировано хулиганское нападение, произошедшее в Ташкентской области.
В Самаркандской области велосипедист погиб в результате двойного наезда.
Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Самаркандской области. Как сообщили в региональном УБДД, авария случилась 29 января примерно в 18:20 на участке автодороги, проходящей по территории махалли «Жумабозор» Тайлакского района.
На красный прямо на людей: как «Спарк» едва не устроил трагедию у старого ТашМИ.
Очередное симптоматичное видео сегодня разлетелось по соцсетям. На кадрах — перекрёсток возле старого ТашМИ. Казалось бы, ситуация самая банальная: загорается красный свет, автомобили останавливаются, пешеходы спокойно переходят дорогу по «зебре».
Наказание за «лайки»: в Узбекистане хотят ввести ответственность за хайп-правонарушения.
В Узбекистане готовится любопытный и давно назревший закон. В стране может появиться отдельная административная ответственность за правонарушения, совершаемые ради набора «лайков», увеличения числа подписчиков или привлечения внимания в социальных сетях. Речь идёт в том числе о случаях, когда такие действия специально снимаются на видео и распространяются в интернете, фактически пропагандируя пренебрежение нормами закона и общественного порядка. Предполагается, что основным видом наказания станет штраф.
«Золотой» Traverse: UzAuto Motors начал продажи Chevrolet по цене квартиры.
UzAuto Motors запустил в Узбекистане продажи очередной, мягко говоря, спорной новинки — премиального внедорожника Chevrolet Traverse Z71. Оформить договор можно у всех официальных дилеров компании. Однако уже на старте возникает ощущение, что очередей за этим автомобилем не предвидится.
Весеннее тепло, дожди и похолодание к концу недели: прогноз погоды от Узгидромета.
Синоптики опубликовали прогноз погоды на предстоящую неделю. Узбекистанцев ждёт по-весеннему тёплая погода с периодическими осадками, однако уже к концу недели ожидается небольшое похолодание.
Узбекистан на зимних Олимпийских играх выступит в сокращённом составе.
До старта зимних Олимпийских игр 2026 остаются считаные дни. Изначально спортсмены Узбекистана завоевали четыре олимпийские лицензии на участие в одном из самых престижных спортивных турниров года, однако на сами Игры отправятся не все.
В Узбекистане изменили порядок получения водительских прав категорий «A» и «B».
С 1 февраля 2026 года в Узбекистане вступили в силу изменения в порядке получения водительских удостоверений категорий «A» и «B». Об этом официально сообщили в Департаменте общественной безопасности МВД.
Подростковый беспредел на дороге: в Ташкенте школьник устроил опасные гонки и влетел в детскую площадку.
На днях в социальных сетях появилось странное видео, снятое в Ташкенте. На кадрах несколько молодых людей, передвигаясь на автомобиле Spark, откровенно устраивают беспредел на дорогах: гоняют на высокой скорости, выезжают на встречную полосу и создают аварийные ситуации.
Отлов или казнь: в Навои служба отлова расстреливала собак прямо на улице (видео 18+).
Очередное, с трудом укладывающееся в голове зверство произошло в Узбекистане. В социальных сетях появилось видео, снятое в городе Навои, на котором сотрудники службы отлова расстреливают собак прямо на улице, не выходя из автомобиля. Кадры опубликовала экс-депутат, зоозащитница и общественная активистка Елена Бабенко.
Азарт довёл до уголовного дела: начальник отдела банка в Ташкенте потратил кредит в $120 тыс. на азартные игры.
В Ташкенте произошла показательная история о том, как страсть к азартным играм может закончиться уголовным делом. В столице был задержан сотрудник одного из банков, который обманным путём добился выделения кредита на 120 тысяч долларов и потратил все деньги на азартные онлайн-игры.
Вербовка через соцсети: в Узбекистане выявили группу, попавшую под влияние экстремистов.
Сотрудники правоохранительных органов выявили группу лиц, оказавшихся под идеологическим влиянием религиозно-экстремистских течений и международных террористических организаций.
В Ташкенте у автовоза с кроссоверами L9 обрушился верхний ярус: повреждён как минимум один автомобиль.
Сегодня в социальных сетях появилось видео с нестандартным дорожным инцидентом, произошедшим в Ташкенте. На кадрах запечатлён автовоз, перевозивший премиальные кроссоверы L9, у которого внезапно обрушился верхний этаж прицепа.
Искорёженный Spark и чудесное спасение: в Ташкентской области водитель не пострадал после серьёзного ДТП.
Накануне в социальных сетях стали распространяться кадры, снятые в Ташкентской области. На видео и фотографиях был запечатлён сильно искорёженный автомобиль Spark. Пользователи писали, что водитель буквально чудом остался жив, учитывая, что машина на скорости съехала с дороги и несколько раз перевернулась.
В Ташкенте экостикеры в упрощенном порядке получили уже 45 тысяч водителей: как это работает и что важно знать.
В столице стартовал процесс выдачи экологических стикеров по упрощённой процедуре через Единый интерактивный портал государственных услуг my.gov.uz. Новый механизм позволяет оформить экостикер без посещения ведомств и лишней бумажной волокиты.