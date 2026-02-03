Тихий ужас на дорогах, смертельный отлов и штраф за хайп: новости Узбекистана на 3 февраля

На днях в социальных сетях появилось тревожное видео, на котором запечатлено избиение мужчины. На кадрах видно, как толпа примерно из десяти человек выясняет отношения с одним мужчиной: одни поочерёдно наносят ему удары, в конфликт даже вмешивается женщина, в то время как другие участники и очевидцы пытаются разнять дерущихся. Пользователи соцсетей предположили, что на видео зафиксировано хулиганское нападение, произошедшее в Ташкентской области.