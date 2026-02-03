Финляндия оказалась свалкой для отходов с мафиозных полигонов Италии

По данным журналистов, речь идет о десятках тысяч тонн мусора, поступивших в Финляндию с итальянского предприятия Sicula Trasporti. Руководство этой компании ранее было осуждено за незаконный сброс отходов и дачу взяток. Несмотря на это, поставки продолжались, а отходы оформлялись как переработанные и безопасные.