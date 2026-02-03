Финляндия оказалась свалкой для отходов с мафиозных полигонов Италии

В Финляндию на протяжении длительного времени ввозились крупные партии зловонных отходов с нелегальных свалок Италии, в том числе связанных с организованной преступностью. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle, опубликовавшая расследование 2 февраля.
По данным журналистов, речь идет о десятках тысяч тонн мусора, поступивших в Финляндию с итальянского предприятия Sicula Trasporti. Руководство этой компании ранее было осуждено за незаконный сброс отходов и дачу взяток. Несмотря на это, поставки продолжались, а отходы оформлялись как переработанные и безопасные.
Финский прокурор Раффаэлла Винчигуэрра, специализирующаяся на делах, связанных с мафией, заявила, что организованная преступность глубоко проникла в итальянский бизнес по обращению с отходами. По ее словам, криминальные структуры предлагали производителям мусора дешевые перевозки, после чего незаконно избавлялись от отходов, нанося ущерб окружающей среде.
В расследовании отмечается, что в Италии контроль за транспортировкой отходов часто подрывается коррупцией и влиянием так называемой «эко-мафии». Этим пользуются недобросовестные компании, вывозящие опасный мусор за пределы страны. В Финляндии же проверки импортируемых отходов проводятся выборочно, что облегчает ввоз нелегальных партий под видом переработанных материалов.
Финские власти продолжают проверку каналов поставок и происхождения отходов. По данным Yle, расследование может привести к ужесточению контроля за трансграничной торговлей мусором и пересмотру действующих механизмов надзора.
