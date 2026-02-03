Нарушения в работе общественного транспорта возможны в Минске

В Минске во вторник возможна переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Возможны слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха утром будет в белорусской столице −18…-21°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −11…-13°С, а в вечернее время снова похолодает −16…-19°С.