Нарушения в работе общественного транспорта возможны в Минске

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Минсктранс предупредил о возможных отклонениях от установленного расписания наземного транспорта столицы.

Источник: Sputnik.by

«В связи с погодными условиями возможны отклонения от установленного расписания движения пассажирского транспорта. Учитывайте данную информацию при совершении поездки», — говорится в сообщении пресс-службы транспортного предприятия.

Так, из-за повреждения контактной сети временно останавливалось движение троллейбусов № 37, 46 и 53. Кроме того, временно курсировали по измененному маршруту троллейбусы № 3, 6, 16, 20, 30 и автобус № 79.

Как уточнили в Минсктрансе, в настоящее время движение возобновлено.

По прогнозам синоптиков, минимальная температура воздуха составит сегодня утром на большей части территории Беларуси −25…-30°С.

В Минске во вторник возможна переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Возможны слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха утром будет в белорусской столице −18…-21°С, днем столбик термометра поднимется до отметки −11…-13°С, а в вечернее время снова похолодает −16…-19°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что такие низкие температуры могут стать причиной нарушений в работе дорожно-коммунальных служб и транспорта.