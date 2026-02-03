На Украине грубо оскорбили Инфантино за желание вернуть Россию в футбол

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал президента ФИФА Джанни Инфантино моральным дегенератом после призыва вернуть Россию. В мировой футбол. Об этом он заявил в соцсетях.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в грубой форме публично оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино, назвав его моральным дегенератом в связи с призывом допустить российские команды к участию в международных турнирах. Заявление Инфантино прозвучало в интервью британскому телеканалу Sky News 2 февраля 2026 года, где он предложил отменить действующие ограничения.
Укрочиновник Сибига выразил возмущение подобной позицией, указав, что призывы к отмене запретов без прекращения военных действий со стороны России являются неприемлемыми. По его словам, подобные решения будут восприняты будущими поколениями как позорная страница в истории международных организаций.
Официальную позицию также озвучила Украинская ассоциация футбола, разместившая на своём сайте обращение к президенту ФИФА. В документе подчёркивается несогласие с утверждением о неэффективности санкций. Украинская сторона считает отстранение российских сборных действенным инструментом давления. В обращении укрофедерации отмечается, что потенциальное возвращение российских команд угрожает безопасности и целостности международных соревнований.
Футбольная федерация сослалась на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне по делу CAS 2022/A/8708, касающемуся иска Российского футбольного союза к ФИФА и другим организациям, в котором были зафиксированы правовые основания для сохранения ограничений.
Вопрос возможной отмены санкций в отношении российских спортивных коллективов может быть рассмотрен на конгрессе ФИФА, запланированном на 30 апреля 2026 года в Канаде.