На Украине грубо оскорбили Инфантино за желание вернуть Россию в футбол

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в грубой форме публично оскорбил президента ФИФА Джанни Инфантино, назвав его моральным дегенератом в связи с призывом допустить российские команды к участию в международных турнирах. Заявление Инфантино прозвучало в интервью британскому телеканалу Sky News 2 февраля 2026 года, где он предложил отменить действующие ограничения.