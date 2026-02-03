Бодибилдер Би Цзяци умер в 26 лет после подготовки к соревнованиям

В материале говорится, что спортсмен из города Нинбо умер во сне от обезвоживания и критического истощения организма. Признаки плохого самочувствия у атлета наблюдались незадолго до гибели.
«26-летний китайский бодибилдер скончался во сне от обезвоживания и сильной потери жира», — отмечается в материале.
Сам Би Цзяци в начале января в шутку прокомментировал своё селфи, отметив, что голова у него его голова «опухла, как булочки на пару».
Перед печальным событием он провёл вечер в компании друзей, играя в маджонг. На последних фото и видео поклонники заметили его измождённый вид, фиолетовые губы и сильно выделяющиеся вены на шее. Вскоре после этого у него случился приступ во сне, и медикам не удалось его спасти.
Поклонники выразили мнение, что атлет мог долгое время страдать от гипоксии, маскируемой интенсивными тренировками. Точная причина смерти пока не установлена, врачи проводят проверку.
«Сушка» в бодибилдинге — этап подготовки, направленный на максимальное сокращение подкожного жира для прорисовки мышц. Он часто сопровождается обезвоживанием, строгой диетой и использованием диуретиков, что создаёт экстремальную нагрузку на организм.
Ранее умер известный ставропольский спортсмен, чемпион мира по спортивной акробатике 1974 года Василий Скакун. Ему был 81 год. Василий Скакун — легенда спортивной акробатики, тренер, заслуженный мастер спорта и тренер СССР, первый чемпион мира (1974), кандидат педагогических наук, автор научных трудов и изобретатель в области гимнастики.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.