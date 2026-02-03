Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форвард «Вашингтона» Овечкин обогнал Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

В активе капитана и нападающего «Вашингтона» 1 670 очков.

Источник: Аргументы и факты

Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин обошел канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по числу результативных действий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за один клуб.

Голевую передачу российский форвард сделал в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1).

На счету Овечкина 1 670 очков, в том числе 919 шайб и 751 передача, в 1 548 матчах за «Вашингтон». Он вошел в пятерку самых результативных игроков в составе одной команды, выбив от туда Гретцки. Возглавляет рейтинг Горди Хоу (1 809). Также в топ-5 входят Стив Айзерман (1 755), Сидни Кросби (1 745) и Марио Лемье (1 723).

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В прошлом сезоне он стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

В конце января Овечкин забросил 919-ю шайбу и упрочил рекорд лучшего снайпера лиги в НХЛ.