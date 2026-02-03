Форвард «Вашингтона» Овечкин обогнал Гретцки по очкам за один клуб НХЛ

На счету Овечкина 1 670 очков, в том числе 919 шайб и 751 передача, в 1 548 матчах за «Вашингтон». Он вошел в пятерку самых результативных игроков в составе одной команды, выбив от туда Гретцки. Возглавляет рейтинг Горди Хоу (1 809). Также в топ-5 входят Стив Айзерман (1 755), Сидни Кросби (1 745) и Марио Лемье (1 723).