В МВД рассказали о мошенничестве с «выигрышами в лотерею»

«Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения. Никогда не отправляйте свои персональные или банковские данные. Если сомневаетесь — перезвоните по официальному номеру банка или оператора и уточните всю информацию. Если вы сообщили данные или уже оплатили “комиссию”: срочно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту; смените пароли от онлайн-банка и других важных сервисов; сообщите о произошедшем в полицию и киберслужбу», — разъяснили в управлении МВД.