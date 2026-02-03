В МВД рассказали о мошенничестве с «выигрышами в лотерею»

Мошенники могут присылать сообщения о якобы выигрышах в лотереях и компенсациях от банков и мобильных операторов, предупредило Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Вы получаете СМС, письмо на электронную почту или сообщение в мессенджере: “Поздравляем, вы выиграли деньги/автомобиль/подарок!” Сообщение выглядит официально — с логотипом и фирменным стилем известной компании. Чтобы “получить приз”, просят: заполнить анкету с паспортными и банковскими данными; оплатить “налог”, “комиссию” или “доставку”; перейти по ссылке (фишинговый сайт) или перезвонить по телефону», — рассказали правоохранители.
Среди признаков обмана в таком случае, к примеру, то, что человек не участвовал ни в каких розыгрышах, но ему почему-то «повезло», или то, что его просят ввести конфиденциальные данные, причем срочно.
«Не переходите по ссылкам и не скачивайте вложения. Никогда не отправляйте свои персональные или банковские данные. Если сомневаетесь — перезвоните по официальному номеру банка или оператора и уточните всю информацию. Если вы сообщили данные или уже оплатили “комиссию”: срочно обратитесь в банк, чтобы заблокировать карту; смените пароли от онлайн-банка и других важных сервисов; сообщите о произошедшем в полицию и киберслужбу», — разъяснили в управлении МВД.
Ранее правоохранители предупреждали о создаваемых мошенниками «рабочих чатах» и рассказывали о новом мошенничестве с «работающей версией» WhatsApp.