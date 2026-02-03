На трассе М-4 «Дон» за ночь из снега вытащили 31 грузовик и два автобуса

В Ростовской области спасатели и дорожные службы работали всю ночь. На трассе М-4 «Дон» и на региональных дорогах из снежных заносов освободили 31 грузовик и два пассажирских автобуса. Об этом рассказали в Telegram-канале ДПЧС региона.
— В случае ЧС звоните по номеру 112, — напомнили в ведомстве.
Для водителей на трассах развернули пять мобильных пунктов обогрева. Автомобилистов просят снижать скорость и быть внимательнее в непогоду.
Ранее в Веселовском районе недалеко от хутора Свобода легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Водителя зажало в салоне, а пассажир вылетела из машины. Спасатели передали пострадавших медикам.
