Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как пациенту получить документы в поликлинике?

Если вам отказывают в выдаче документов, нужно обратиться в вышестоящий орган — в областной комитет здравоохранения.

Источник: Amino/Lummi

«Пациент или его законный представитель имеет право ознакомиться с медицинской документацией, касающейся его здоровья, и получать на основании такой документации консультации у других специалистов, — объясняет юрист Ольга Бурова. — Для ознакомления с документами надо подать письменный запрос в медорганизацию, где указать свои ФИО, адрес, паспортные данные (для ребёнка — свидетельства о рождении), период, за который пациент желает ознакомиться с медицинской документацией; почтовый адрес для направления письменного ответа; номер контактного телефона. Запрос можно отправить почтой с описанием вложения или принести лично в двух экземплярах в приёмную медучреждения, и на вашем экземпляре должны поставить печать, дату принятия в работу, входящий номер».

Если вам отказывают в выдаче документов, нужно обратиться в вышестоящий орган — в обл­здрав.