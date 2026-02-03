В Бодайбо хотят расселить 11 аварийных домов в зоне чрезвычайной ситуации

— Домам, которые попали в зону ЧС и признаны аварийными, требуется расселение. Но в программу на 2026 год они не вошли, — пояснил Юмашев. — Если бы мы их расселили, то избежали бы больших затрат на восстановление. Большинство жителей по закону получат денежную компенсацию, часть жилья мы купим — в Бодайбо таких квартир достаточно. Общая потребность — 273 миллиона рублей из федерального бюджета. Мы готовы софинансировать 91 млн (25%), эти средства уже есть. Прошу рассмотреть эту возможность, чтобы сэкономить ресурсы и время, и расселить эти дома в приоритетном порядке.