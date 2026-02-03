Многодетную омичку освободили от штрафа за кражу пенсии у мертвой свекрови

В январе 2025 года местная жительница сняла более 20 тысяч рублей с банковской карты матери мужа, скончавшейся месяцем ранее. Деньги были ошибочно перечислены Социальным фондом России после смерти пенсионерки. Суд квалифицировал действия по статье о краже со счета, но применил комплекс смягчающих мер. Сначала наказание назначили ниже низшего предела в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Затем тяжесть категории преступления изменили с тяжкой на среднюю. Ключевым решением стало полное освобождение фигурантки от уплаты штрафа в связи с деятельным раскаянием.