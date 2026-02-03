Многодетную омичку освободили от штрафа за кражу пенсии у мертвой свекрови

Азовский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор 33-летней многодетной матери, признанной виновной в краже пенсии умершей свекрови. От наказания женщину полностью освободил, об этом сообщила 3 февраля пресс-служба региональных судов.
В январе 2025 года местная жительница сняла более 20 тысяч рублей с банковской карты матери мужа, скончавшейся месяцем ранее. Деньги были ошибочно перечислены Социальным фондом России после смерти пенсионерки. Суд квалифицировал действия по статье о краже со счета, но применил комплекс смягчающих мер. Сначала наказание назначили ниже низшего предела в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Затем тяжесть категории преступления изменили с тяжкой на среднюю. Ключевым решением стало полное освобождение фигурантки от уплаты штрафа в связи с деятельным раскаянием.
Основанием для такого решения послужили добровольная явка с повинной до возбуждения дела, активное содействие расследованию, полное возмещение ущерба бюджету до суда. Учли также положительную характеристику, отсутствие судимости и наличие четырех малолетних детей. Изначально свекровь передавала невестке свою карточку для помощи в покупках во время болезни.
Ранее «КП-Омск» рассказала об утверждении стилистики оформления города ко Дню защитника Отечества.