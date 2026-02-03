Три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске

Также глава Комитета по здравоохранению добавил, что во флагманских центрах экстренной медпомощи оборудуют современные приемные отделениями и отделения краткосрочного пребывания. Уже на входе пациентов будут делить по потокам: «красный», «желтый», «зеленый». Где «красный» — жизнеугрожающая ситуация, а «зеленый» — относительно легкие пациенты, которые обратились в клинику сами.