Три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске

Стало известно, что в Минске создадут сразу три флагманских центра экстренной медицинской помощи. Об этом глава Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Юрий Горбич рассказал на «Радио-Минск», пишет агентство «Минск-Новости».
Так, в Минске флагманские центры экстренной медпомощи планируют создать на базе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Городской клинической больницы скорой медицинской помощи и 10-й городской клинической больницы.
— Смысл флагманских медцентров состоит в том, чтобы жители города Минска получали экстренную помощь максимально эффективно и быстро, — пояснил Горбич.
Также глава Комитета по здравоохранению добавил, что во флагманских центрах экстренной медпомощи оборудуют современные приемные отделениями и отделения краткосрочного пребывания. Уже на входе пациентов будут делить по потокам: «красный», «желтый», «зеленый». Где «красный» — жизнеугрожающая ситуация, а «зеленый» — относительно легкие пациенты, которые обратились в клинику сами.
