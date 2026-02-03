Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 3 февраля 2026 года

Последние новости за сегодня — 3 февраля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 февраля 2026.

Трамп заявил, что не будет сокращать войска США в Европе

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у Белого дома нет планов по сокращению численности войск в Европе. Он также заверил, что у Вашингтона «отличные отношения» с европейскими союзниками, и добавил, что американская армия стремительно развивается, в отличие от периода президентства Джо Байдена.

Советник Хаменеи подтвердил готовность Ирана к уступкам

Источник: Reuters

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen сообщил, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии диалога со стороны США. Он добавил, что в случае атаки Пентагона республика примет меры в отношении Израиля, так как эти две страны рассматриваются «не как два разных элемента», а «одно и тоже».

Россия предложила США убрать барьеры в отношениях

Источник: РИА "Новости"

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Вашингтону обсудить возобновление прямого авиасообщения между странами и возврат конфискованной российской дипсобственности. Министр уточнил, что устранение этих барьеров позволит оздоровить отношения между двумя странами.

Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна

Источник: Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Положительное решение было принято после того, как в Конгрессе заявили о готовности привлечь Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.

США встревожены появлением российского Ил-76 на Кубе

Источник: AP 2024

Российский самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном к югу от Гаваны. США обеспокоены «активностью российской авиации в регионе», сообщает Fox News. Судно предназначено для перевозки и десантирования войск, техники и грузов массой до 60 тонн.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше