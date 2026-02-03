Главные новости к утру 3 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 3 февраля 2026.
Трамп заявил, что не будет сокращать войска США в Европе
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у Белого дома нет планов по сокращению численности войск в Европе. Он также заверил, что у Вашингтона «отличные отношения» с европейскими союзниками, и добавил, что американская армия стремительно развивается, в отличие от периода президентства Джо Байдена.
Советник Хаменеи подтвердил готовность Ирана к уступкам
Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen сообщил, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии диалога со стороны США. Он добавил, что в случае атаки Пентагона республика примет меры в отношении Израиля, так как эти две страны рассматриваются «не как два разных элемента», а «одно и тоже».
Россия предложила США убрать барьеры в отношениях
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предложила Вашингтону обсудить возобновление прямого авиасообщения между странами и возврат конфискованной российской дипсобственности. Министр уточнил, что устранение этих барьеров позволит оздоровить отношения между двумя странами.
Клинтоны согласились дать показания по делу Эпштейна
Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон согласились предстать перед комитетом Палаты представителей по надзору в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Положительное решение было принято после того, как в Конгрессе заявили о готовности привлечь Клинтонов к уголовной ответственности за отказ от сотрудничества.
США встревожены появлением российского Ил-76 на Кубе
Российский самолет Ил-76 приземлился на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос — кубинском военном объекте, расположенном к югу от Гаваны. США обеспокоены «активностью российской авиации в регионе», сообщает Fox News. Судно предназначено для перевозки и десантирования войск, техники и грузов массой до 60 тонн.