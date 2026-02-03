Главные новости к утру 3 февраля 2026 года

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью телеканалу Al Mayadeen сообщил, что Тегеран готов снизить уровень обогащения урана с 60% до 20% при условии диалога со стороны США. Он добавил, что в случае атаки Пентагона республика примет меры в отношении Израиля, так как эти две страны рассматриваются «не как два разных элемента», а «одно и тоже».