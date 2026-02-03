Ключевые социальные выплаты увеличили приморцам с начала февраля

Повышение коснулось и страховых выплат по несчастным случаям на производстве. Максимальная сумма единовременной выплаты при травме теперь составляет 163,6 тысячи рублей, максимальный размер ежемесячного пособия при утрате трудоспособности — 125 789,16 рублей, а больничный при травме на работе или профзаболевании — до 503 156,64 рубля.