Ключевые социальные выплаты увеличили приморцам с начала февраля

Жители Приморья начали получать проиндексированные государственные пособия с 1 февраля 2026 года. Повышение произошло в автоматическом режиме для всех получателей, никаких дополнительных заявлений подавать не требуется, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Федеральным льготникам региона увеличен размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Эта мера поддержки предоставляется гражданам с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, и другим. Размер ЕДВ зависит от категории получателя», — приводит пресс-служба слова специалистов регионального отделения Социального фонда России.
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) также выросла, а его денежный эквивалент теперь составляет 1,8 тысячи рублей.
Значительно выросли и детские пособия. Единовременная выплата при рождении или усыновлении ребенка теперь превышает 34 тысячи рублей. Для семей, принимающих ребенка-инвалида, ребенка старше восьми лет или нескольких детей — братьев и сестер, сумма составит более 260 тысяч рублей.
Также увеличены выплаты беременным женщинам и детям военнослужащих-срочников. Будущие мамы получат более 54 тысяч рублей, а ежемесячное пособие на ребенка до трех лет — свыше 23 тысяч.
Повышение коснулось и страховых выплат по несчастным случаям на производстве. Максимальная сумма единовременной выплаты при травме теперь составляет 163,6 тысячи рублей, максимальный размер ежемесячного пособия при утрате трудоспособности — 125 789,16 рублей, а больничный при травме на работе или профзаболевании — до 503 156,64 рубля.
Напомним, что с февраля этого года семьи с детьми смогут получить больше помощи от государства. Главным образом, вырастет материнский капитал.