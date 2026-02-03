Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины ночью 3 февраля

Очередные мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает агентство Укринформ.
При этом в Днепропетровске наблюдаются перебои с электричеством. Воздушная тревога звучит на территории всей Украины, передает РИА Новости.
3 февраля Министерство обороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили десять беспилотников ВСУ над несколькими регионами России. Так, по одному дрону ПВО уничтожила над Курской и Ростовской областями.
Днем ранее военнослужащие ВС РФ нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS ВСУ. В результате удара ВС РФ поразили радиолокационную станцию.
В тот же день стало известно, что солдаты ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки войск. ВСУ потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военных убитыми и ранеными.