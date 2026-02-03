Взрывы прогремели в Киеве и ряде других городов Украины ночью 3 февраля

В тот же день стало известно, что солдаты ВС РФ освободили Придорожное в Запорожской области. Населенный пункт взяли под контроль подразделения Восточной группировки войск. ВСУ потеряли за январь в зоне спецоперации более 38,5 тысячи военных убитыми и ранеными.