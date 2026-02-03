В России создали препараты для борьбы с раком без химиотерапии

Российские ученые разрабатывают препараты для лечения рака без применения химиотерапии. Об этом заявил президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его слова прозвучали в беседе с РИА Новости.
По его словам, в этой сфере уже есть перспективные подходы, которые позволяют эффективнее воздействовать на опухоли. Работа ведется сразу по нескольким направлениям. Речь идет о новых принципах терапии, отличных от традиционной химиотерапии.
«Большой прогресс идет в области лечения раковых болезней. Там есть очень интересные подходы, которые позволяют более эффективно справляться с опухолями без химиотерапии», — сказал Красников.
Он добавил, что в России создаются и другие прорывные препараты. В их числе — лекарство для лечения болезни Бехтерева. Оно сделано на основе подхода, применимого к аутоиммунным заболеваниям.
Ранее в России создали метод борьбы с внутрибольничной инфекцией. Он основан на применении ингаляций с бактериофагами. Разработчики отмечали, что такая схема может помочь при устойчивости микробов к антибиотикам. Метод уже начали применять в клинической практике.