В России создали препараты для борьбы с раком без химиотерапии

Ранее в России создали метод борьбы с внутрибольничной инфекцией. Он основан на применении ингаляций с бактериофагами. Разработчики отмечали, что такая схема может помочь при устойчивости микробов к антибиотикам. Метод уже начали применять в клинической практике.