Почти на целый месяц: в Уфе ограничили движение по улице Казанской

В Уфе до 1 марта будет полностью ограничено движение транспорта по местному проезду улицы Казанской. Как сообщает пресс-служба мэрии, на участке в районе дома № 2 будут проводить работы по устройству ливневой канализации.
Власти просят водителей и жителей города заранее планировать свои маршруты, учитывая данное временное ограничение, и выбирать альтернативные пути объезда.
