В Пермском крае скончался известный врач-реаниматолог Владимир Котлов

Его коллеги вспоминают, что он создал саму систему реанимации, выхаживания, выпестовал кадры. Все сотрудники созданного им отделения считают Владимира Котлова своим учителем. Для них он для нас всегда был и остается величиной постоянной и как специалист, и как человек.