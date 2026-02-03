В Пермском крае скончался известный врач-реаниматолог Владимир Котлов

Администрация Чернушинского муниципального округа 2 февраля сообщила об уходе из жизни первого анестезиолога-реаниматолога района, основателя отделения реанимации и интенсивной терапии Котлова Владимира Александровича. Врач высшей категории посвятил работе в Чернушинской районной больнице 35 лет.
Владимир Котлов родился в 1949 году. Окончил Пермский государственный медицинский институт 1973 году. Свою трудовую деятельность начал в Чернушинской ЦРБ. С 1973 по 2007 годы работал врачом анестезиологом-реаниматологом.
В 1978 году создал отделение реанимации и интенсивной терапии, долгие годы являлся его заведующим. Во многом благодаря самоотверженному труду Владимира Александровича и его коллектива в районе в несколько раз снизилась смертность среди жителей района.
Его коллеги вспоминают, что он создал саму систему реанимации, выхаживания, выпестовал кадры. Все сотрудники созданного им отделения считают Владимира Котлова своим учителем. Для них он для нас всегда был и остается величиной постоянной и как специалист, и как человек.
Память о Владимире Александровиче навсегда останется в сердцах тех, кто его знал и любил. Администрация Чернушинского округа скорбит и разделяем горечь невосполнимой утраты, выражает искренние соболезнования семье, родным и близким.