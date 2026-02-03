Футболисты «Локомотива» выбрали нового капитана: решение команды поразило многих

Двадцатидевятилетний вратарь Антон Митрюшкин избран капитаном «Локомотива» вместо перешедшего в ЦСКА Дмитрия Баринова. Выбор состоялся 1 февраля 2026 года на зимних сборах путём тайного голосования коллектива. Вице-капитанами назначены Алексей Батраков и Сесар Монтес. Митрюшкин перешёл в «Локомотив» летом 2024 года.
Антон Митрюшкин возглавил «Локомотив»: вратарь назначен капитаном после ухода Баринова.
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о назначении нового капитана команды. Двадцатидевятилетний голкипер Антон Митрюшкин получил капитанскую повязку вместо Дмитрия Баринова, покинувшего команду для перехода в ЦСКА. Соответствующая информация поступила 2 февраля 2026 года с официального сайта железнодорожников.
Решение о смене капитана стало логическим завершением трансферных процессов, начавшихся ещё в декабре 2025 года, когда стало известно об отсутствии договорённостей между руководством «Локомотива» и Бариновым по вопросу продления контракта. Тринадцатого января 2026 года полузащитник официально стал игроком московского ЦСКА. Отметим, что Баринов на протяжении нескольких лет выполнял функции капитана, являясь одним из ключевых и авторитетных игроков коллектива.
Выбор нового лидера состоялся в ходе зимних сборов команды 1 февраля 2026 года. Коллектив «Локомотива» провёл тайное голосование, по итогам которого единогласное предпочтение было отдано Антону Митрюшкину. Пресс-служба клуба поздравила вратаря с этим значимым событием в его карьере и в истории команды. Вице-капитанами железнодорожников назначены полузащитник Алексей Батраков и защитник Сесар Монтес.
Антон Митрюшкин родился в Красноярске. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал к родственникам в Ростов-на-Дону. Его отец, Владимир Митрюшкин, является многократным чемпионом СССР по хоккею с мячом в составе красноярского «Енисея». Футбольную карьеру Антон начал в школе ростовского СКА, расположенной неподалёку от дома, где жила его семья. Первым наставником будущего вратаря стал Константин Валентинович Бойко. Впоследствии Митрюшкин продолжил развитие в системе другого ростовского клуба — «Ростова». Там, тренируясь в составе главной команды города, он получил приглашение выступить за сборную Детской футбольной лиги. Во время одного из турниров его заметили селекционеры московского «Спартака», и в четырнадцатилетнем возрасте Митрюшкин перешёл в академию красно-белых, где начал работать с тренером вратарей Юрием Дарвиным.
В начале 2013 года вратарь попал в дублирующий состав «Спартака», а уже в конце марта того же года дебютировал за команду в молодёжном первенстве России. Тридцатого марта он отыграл все девяносто минут в домашней встрече против сверстников из «Кубани», завершившейся минимальной победой москвичей. Дебют за основной состав «Спартака» состоялся 8 марта 2014 года в матче против грозненского «Терека». На тридцать третьей секунде игры Митрюшкин пропустил гол, ставший единственным в поединке, который завершился поражением «Спартака» со счётом 0:1.
Первого февраля 2016 года Митрюшкин подписал контракт по схеме «3,5+1» со швейцарским клубом «Сьон». Московский клуб сохранил за собой приоритетное право выкупа вратаря в случае поступления предложения от команды Российской премьер-лиги. Двадцать третьего апреля 2016 года он дебютировал в швейцарской Суперлиге в матче против «Лугано».
Двадцать седьмого октября 2020 года вратарь заключил однолетний контракт с немецким клубом «Фортуна» из Дюссельдорфа. Двадцать шестого июня 2021 года Митрюшкин перешёл в дрезденское «Динамо», вышедшее во вторую Бундеслигу. Первого июня 2022 года он покинул саксонский клуб, проведя в сезоне пять официальных матчей.
Двадцать шестого июня 2022 года Митрюшкин стал игроком подмосковных «Химок», подписав двухлетний контракт. Дебют за новый клуб состоялся двадцать восьмого сентября 2022 года в матче Кубка России против «Локомотива», завершившемся крупным поражением химчан со счётом 0:5.
Первого июня 2024 года Антон Митрюшкин перешёл в московский «Локомотив», заключив соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Назначение опытного вратаря капитаном знаменует новый этап в истории команды, подчёркивая уважение коллектива к его профессионализму, жизненному пути и вкладу в общее дело. Выбор Митрюшкина также отражает традицию «Локомотива» доверять капитанскую роль игрокам с богатым опытом и глубокой приверженностью клубным ценностям.