Футболисты «Локомотива» выбрали нового капитана: решение команды поразило многих

Антон Митрюшкин родился в Красноярске. В возрасте семи лет вместе с семьёй переехал к родственникам в Ростов-на-Дону. Его отец, Владимир Митрюшкин, является многократным чемпионом СССР по хоккею с мячом в составе красноярского «Енисея». Футбольную карьеру Антон начал в школе ростовского СКА, расположенной неподалёку от дома, где жила его семья. Первым наставником будущего вратаря стал Константин Валентинович Бойко. Впоследствии Митрюшкин продолжил развитие в системе другого ростовского клуба — «Ростова». Там, тренируясь в составе главной команды города, он получил приглашение выступить за сборную Детской футбольной лиги. Во время одного из турниров его заметили селекционеры московского «Спартака», и в четырнадцатилетнем возрасте Митрюшкин перешёл в академию красно-белых, где начал работать с тренером вратарей Юрием Дарвиным.