В Екатеринбурге запретили производство опасных пельменей «Му-Хрю»

Роспотребнадзор приостановил производство пельменей «Му-Хрю» в Екатеринбурге.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге Роспотребнадзор приостановил производство опасных пельменей «Му-Хрю». Специалисты выехали на внеплановую проверку к индивидуальному предпринимателю Нехоновой А. В. после информации об угрозе причинения вреда здоровью потребителей.

— Установлены факты несоблюдения поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточности места для хранения упаковочных материалов, несвоевременного проведения ремонтных работ, несоблюдения правил личной гигиены сотрудниками, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства опечатали объект и составили протокол о временном запрете деятельности. По результатам проверки Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность заготовочного цеха на 30 дней.

Напомним, что после информации об отравлениях в кофейнях DUO Роспотребнадзор проверил поставщиков заведения. По итогам проверки из-за многочисленных нарушений ведомство приостановило деятельность одного из поставщиков на три месяца.