Самарцам рассказали симпотомы оспы обезьян

За последние 12 месяцев в мире зарегистрировано более 50,8 тысяч случаев оспы обезьян. Эпицентром остаются страны Африки, но случаи выявляют и за ее пределами. В России подтвержден второй случай, из-за которого 50-летний мужчина госпитализирован в Подмосковье. 99% заболевших вне Африки взрослые, а 97% из них — мужчины, сообщает Роспотребнадзор.
«Основной путь передачи заболевания — тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы. Для профилактики необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены», — рассказали в ведомстве.
Заболевание начинается с температуры выше 38,5°, головной боли, ломоты в теле и увеличения лимфоузлов. Через 1−3 дня появляется болезненная сыпь. Заразиться можно также от животных, особенно грызунов и приматов. Жителям рекомендуют в поездках избегать контакта с ними, а при общении с прибывшими из неблагополучных стран и ощущающими недомогание использовать маску и обрабатывать руки. При появлении симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.