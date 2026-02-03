Самарцам рассказали симпотомы оспы обезьян

Заболевание начинается с температуры выше 38,5°, головной боли, ломоты в теле и увеличения лимфоузлов. Через 1−3 дня появляется болезненная сыпь. Заразиться можно также от животных, особенно грызунов и приматов. Жителям рекомендуют в поездках избегать контакта с ними, а при общении с прибывшими из неблагополучных стран и ощущающими недомогание использовать маску и обрабатывать руки. При появлении симптомов нужно немедленно обратиться к врачу.