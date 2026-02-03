Ричмонд
Дежурные группы заработали в детских садах Владивостока

Потребность на продленный присмотр появилась пока только в пяти учреждениях.

Источник: PrimaMedia.ru

Дежурные группы в детских садах начали работать во Владивостоке. Пока что такая необходимость появилась лишь в нескольких садах, но число групп может быть расширено в будущем, сообщила пресс-служба администрации города.

«В ходе проведенного мониторинга в 20 детских садах перед запуском работы таких дежурных групп, потребность на продленный присмотр появилась только в пяти учреждениях. При наличии запроса от родителей воспитанников других детских садов возможность открытия таких групп так же появится», — говорится в сообщении.

Уход и присмотр за детьми в дежурных группах организован до 20.00.

Напомним, группы будут принимать только воспитанников, уже зачисленных в конкретный детский сад. Чтобы записать ребёнка в дежурную группу, родителям необходимо заранее обратиться к заведующему дошкольного учреждения. Для того чтобы определить своего ребенка в такую группу, необходимо предоставить в администрацию дошкольного учреждения справку с обозначенным трудовым графиком, которую можно взять на предприятии. Присматривать и ухаживать за детьми будут сотрудники детских садов, которые смогут трудиться в это время. Сверхурочная работа будет оплачиваться. График питания планируется пересмотреть с учетом СанПиН для комфорта детей.