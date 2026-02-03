Дежурные группы заработали в детских садах Владивостока

Напомним, группы будут принимать только воспитанников, уже зачисленных в конкретный детский сад. Чтобы записать ребёнка в дежурную группу, родителям необходимо заранее обратиться к заведующему дошкольного учреждения. Для того чтобы определить своего ребенка в такую группу, необходимо предоставить в администрацию дошкольного учреждения справку с обозначенным трудовым графиком, которую можно взять на предприятии. Присматривать и ухаживать за детьми будут сотрудники детских садов, которые смогут трудиться в это время. Сверхурочная работа будет оплачиваться. График питания планируется пересмотреть с учетом СанПиН для комфорта детей.