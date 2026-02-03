Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об индексации «плоских» тарифов

Также перевозчик сообщил в Telegram-канале, что с 3 февраля открывается продажа билетов по субсидированным и «плоским» тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажирам будут доступны перелеты до 25 октября текущего года включительно.