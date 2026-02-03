Ричмонд
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила об индексации «плоских» тарифов

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые с 2024 года проиндексирует «плоские» тарифы. В пресс-службе перевозчика во вторник, 3 февраля, сообщили, что это решение позволит частично компенсировать рост затрат.

В компании пояснили, что расходы заметно увеличились, в том числе из-за подорожания наземного обслуживания в аэропортах. При этом индексация тарифов будет незначительной и не покроет все издержки авиаперевозчика.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что билеты по наиболее востребованным направлениям по-прежнему продаются ниже себестоимости. Приоритетной социальной задачей остается обеспечение доступных перелетов для жителей отдаленных регионов страны.

Также перевозчик сообщил в Telegram-канале, что с 3 февраля открывается продажа билетов по субсидированным и «плоским» тарифам на рейсы весенне-летнего расписания из Москвы в города Дальневосточного федерального округа. Пассажирам будут доступны перелеты до 25 октября текущего года включительно.

Ранее аэропорт «Шереметьево» сообщил о запуске эксперимента по посадке пассажиров на рейсы по биометрии, который стартует 1 июня 2026 года. В рамках пилотного проекта пассажиры смогут проходить на борт без предъявления паспорта.