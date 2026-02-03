Первый корпус на 330 квартир сдан в составе ЖК на северо-западе Москвы

На подземном уровне оборудован паркинг для 70 автомобилей и кладовых. На первом этаже расположены три коммерческих помещения и лобби с панорамным остеклением. Общая площадь входной группы составляет порядка 200 кв. м, здесь предусмотрены зона ожидания с диванами и креслами, лифтовый холл, а также отдельные комнаты для лапомоек и хранения колясок.