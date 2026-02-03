Первый корпус на 330 квартир сдан в составе ЖК на северо-западе Москвы

«Комитет выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 30-этажного дома общей площадью почти 30 тыс. кв. м, рассчитанного на 330 квартир различных планировок. Специалисты “Контроля Москвы” следили за реализацией проекта на всех этапах. Объект возведен на земельном участке 0,4 га за два с половиной года», — приводятся в материале слова руководителя комитета Антона Слободчикова.
Зданию присвоен почтовый адрес: 4-й Красногорский проезд, д. 2/4, стр. 1.
На подземном уровне оборудован паркинг для 70 автомобилей и кладовых. На первом этаже расположены три коммерческих помещения и лобби с панорамным остеклением. Общая площадь входной группы составляет порядка 200 кв. м, здесь предусмотрены зона ожидания с диванами и креслами, лифтовый холл, а также отдельные комнаты для лапомоек и хранения колясок.
Под жилье в корпусе отведено 26,2 тыс. кв. м. Квартиры различных планировок представлены в форматах от студий до четырехкомнатных.
Общая территория благоустройства первой очереди превышает 2,4 тыс. кв. м. В рамках сезонного озеленения высажены хвойные и лиственные деревья. В местах для отдыха и прогулок установлена уличная мебель: скамейки, гамаки и шезлонги. Также здесь оборудованы детские игровые площадки и спортивные пространства. Центральным элементом двора стал «сухой» светодинамичный фонтан.
«За время строительства дома инспекторы комитета провели 12 выездных проверок с участием специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ “ЦЭИИС”). По результатам итогового мероприятия было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации», — добавил Слободчиков.
Корпус № 1 входит в состав ЖК Moments, в котором параллельно возводится вторая очередь — три дома на 1 тыс. 268 квартир.