В Уфе скоропостижно скончался педагог Фиданис Тимерханов

Фиданис Тимерханов с 1991 года трудился в Акмуллинском университете. Свою трудовую деятельность он начал с должности старшего лаборанта физико-математического факультета, затем на протяжении 18 лет возглавлял приемную комиссию университета. В 2020 году стал директором Центра профориентации.
С 2015 по 2020 год Фиданис Фанавиевич работал по совместительству на кафедре физики и нанотехнологий ИФМЦН в должности ассистента и старшего преподавателя. За это время опубликовал несколько научных работ. Он отмечен благодарственными письмами муниципалитетов за многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Министерства высшего образования и науки РФ.
«Выпускник физмата БГПУ, он был всецело предан родному вузу и своему делу. Исключительно добросовестный работник и специалист своего дела, Фиданис Фанавиевич пользовался авторитетом и уважением всего коллектива. Фиданис Фанавиевич занимался привлечением абитуриентов, его знали и уважали в разных районах и городах республики», — говорится в сообщении.
«Башинформ» выражает искренние соболезнования родным и близким.
Прощание с Фиданисом Тимерхановым состоится 4 февраля в 10 часов в ритуальном зале «Вознесение» (Цветочная, ⅔).