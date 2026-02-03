В Уфе скоропостижно скончался педагог Фиданис Тимерханов

С 2015 по 2020 год Фиданис Фанавиевич работал по совместительству на кафедре физики и нанотехнологий ИФМЦН в должности ассистента и старшего преподавателя. За это время опубликовал несколько научных работ. Он отмечен благодарственными письмами муниципалитетов за многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Министерства высшего образования и науки РФ.