Омские ИТ-специалисты могут оформить отсрочку от армии через Госуслуги

ИТ-специалисты в Омской области могут получить отсрочку от службы в армии. Для этого, как рассказали 3 февраля в минцифры, нужно подать заявление через портал «Госуслуги». Работодатель увидит поступившую информацию личном кабинете организации и подтвердит данные.
Первые списки таких сотрудников компании должны сформировать и направить в региональное министерство цифрового развития и связи до 1 марта 2026 года. На основании этого в рамках призывных комиссий будут приниматься решения по каждому заявленному к отсрочку ИТ-специалисту.
Соответствующее право имеют мужчины-россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных компаниях, занимающихся информационными технологиями. Ключевыми критериями являются высшее образование по специальности из утвержденного перечня и стаж работы не менее 11 месяцев за год, предшествующий призыву. Выпускники текущего года, устроившиеся на работу, освобождаются от требования к стажу, но должны будут предоставить диплом.
