Омские ИТ-специалисты могут оформить отсрочку от армии через Госуслуги

Соответствующее право имеют мужчины-россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных компаниях, занимающихся информационными технологиями. Ключевыми критериями являются высшее образование по специальности из утвержденного перечня и стаж работы не менее 11 месяцев за год, предшествующий призыву. Выпускники текущего года, устроившиеся на работу, освобождаются от требования к стажу, но должны будут предоставить диплом.