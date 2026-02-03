Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские ИТ-специалисты могут оформить отсрочку от армии через Госуслуги

Работодатели должны подать первые списки в Минобороны до начала весны.

Источник: Комсомольская правда

ИТ-специалисты в Омской области могут получить отсрочку от службы в армии. Для этого, как рассказали 3 февраля в минцифры, нужно подать заявление через портал «Госуслуги». Работодатель увидит поступившую информацию личном кабинете организации и подтвердит данные.

Первые списки таких сотрудников компании должны сформировать и направить в региональное министерство цифрового развития и связи до 1 марта 2026 года. На основании этого в рамках призывных комиссий будут приниматься решения по каждому заявленному к отсрочку ИТ-специалисту.

Соответствующее право имеют мужчины-россияне от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору в аккредитованных компаниях, занимающихся информационными технологиями. Ключевыми критериями являются высшее образование по специальности из утвержденного перечня и стаж работы не менее 11 месяцев за год, предшествующий призыву. Выпускники текущего года, устроившиеся на работу, освобождаются от требования к стажу, но должны будут предоставить диплом.

Ранее мы рассказали, почему многодетную омичку освободили от штрафа за кражу пенсии у мертвой свекрови.