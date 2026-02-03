Бывший боец UFC родом из Ленинграда Игорь Зиновьев отговаривал американского финансиста Джеффри Эпштейна поставлять девочек-подростков мировым знаменитостям. Это следует из опубликованных файлов по скандальному делу.
Уточняется, что он жил в пристройке дома, где финансист проводил секс-вечеринки. Благодаря показаниями Зиновьева в 2008 году по делу о сутенерстве Эпштейн получил всего 13 месяцев заключения тюрьмы.
Позже на Зиновьева оформили научный фонд Florida Science Foundation, через который выводили миллионы долларов. После смерти Эпштейна бывший боец живет с семьей в Нью-Джерси. В списке свидетелей, согласно файлам, Зиновьев находится на одной странице с президентом США Дональдом Трампом.
В файлах Джеффри Эпштейна также находятся документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова.
В материалах, связанных с Эпштейном, обнаружились его высказывания о голливудском актере Леонардо Ди Каприо и намерении заработать на рекламных контрактах. Речь идет об электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года.