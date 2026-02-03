Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-боец UFC родом из Ленинграда отговаривал Эпштейна торговать людьми

Бывший боец UFC родом из Ленинграда Игорь Зиновьев отговаривал американского финансиста Джеффри Эпштейна поставлять девочек-подростков мировым знаменитостям. Это следует из опубликованных файлов по скандальному делу.

Бывший боец UFC родом из Ленинграда Игорь Зиновьев отговаривал американского финансиста Джеффри Эпштейна поставлять девочек-подростков мировым знаменитостям. Это следует из опубликованных файлов по скандальному делу.

Уточняется, что он жил в пристройке дома, где финансист проводил секс-вечеринки. Благодаря показаниями Зиновьева в 2008 году по делу о сутенерстве Эпштейн получил всего 13 месяцев заключения тюрьмы.

Позже на Зиновьева оформили научный фонд Florida Science Foundation, через который выводили миллионы долларов. После смерти Эпштейна бывший боец живет с семьей в Нью-Джерси. В списке свидетелей, согласно файлам, Зиновьев находится на одной странице с президентом США Дональдом Трампом.

В файлах Джеффри Эпштейна также находятся документы, указывающие на его связь с девушками из Самары и Саратова.

В материалах, связанных с Эпштейном, обнаружились его высказывания о голливудском актере Леонардо Ди Каприо и намерении заработать на рекламных контрактах. Речь идет об электронном письме Эпштейна от 12 июня 2009 года.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше