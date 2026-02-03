В Самарской области ввели ограничения на трассе М-5 «Урал»

Самарскую область накрыл сильный снегопад утром во вторник, 3 февраля. На одной из федеральных трасс ввели временные ограничения, об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».
— На участке трассы федерального значения М-5 «Урал», которая пролегает между Москвой и Челябинском, с 890 по 972 км, введено временное ограничение на движение маршрутных автобусов и грузовых автомобилей. Подъезд к Оренбургу также затронут этим ограничением., — указано в сообщении.
Водителям стоит заранее планировать свой маршрут. Ориентировочно ограничения планируют снять в 15:00 3 февраля. Напомним, в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за непогоды.