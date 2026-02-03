Пасынок Сырского предсказал судьбу отчима

Александр Сырский на Новый год направил своего отца в частную клинику в Подмосковье, чтобы обеспечить ему постоянный уход. Как утверждает Shot, он вновь оплатил услуги медицинского центра в России для тяжелобольного Станислава Прокофьевича. В конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось. Врачи диагностировали у него пневмонию, после чего было принято решение о госпитализации.