Пасынок Сырского предсказал судьбу отчима

Пасынок главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского Иван Сырский выразил мнение, что от его отчима откажутся, как только он перестанет быть востребованным.

— От него избавятся, как только он перестанет быть нужным, — сказал он.

Он также отметил, что прозвища «мясник» и «генерал 200», которые, как утверждается, дали Сырскому из-за больших потерь, отражают не только жестокость, но и хладнокровие при выполнении приказов, передает РИА Новости.

Александр Сырский на Новый год направил своего отца в частную клинику в Подмосковье, чтобы обеспечить ему постоянный уход. Как утверждает Shot, он вновь оплатил услуги медицинского центра в России для тяжелобольного Станислава Прокофьевича. В конце декабря состояние 86-летнего Сырского-старшего ухудшилось. Врачи диагностировали у него пневмонию, после чего было принято решение о госпитализации.

Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. По данным СМИ, всего на лечение потратили уже более пяти миллионов рублей.