Бухгалтер осталась с долгом алкохолдинга в 782 миллиона спустя годы после увольнения

Бухгалтер была уверена, что ей ничего не грозит, и по-началу всё было так — в уголовном деле она фигурировала как свидетель. Однако некоторое время спустя статус Юлии изменился на обвиняемую, так как, по мнению следствия, она сознательно и по указанию руководства занижала данные в отчётности — якобы компания отгрузила около четырёх тысяч литров спирта вместо 71 тысячи, из-за чего за акцизы не доплатили более чем 33 миллиона рублей.