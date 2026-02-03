Бухгалтер осталась с долгом алкохолдинга в 782 миллиона спустя годы после увольнения

По словам Юлии, с 2014 по 2016 год она осуществляла бухгалтерское сопровождение спиртзавода. Будучи внештатным сотрудником, девушка не имела доступа к подписи и счетам, ограничиваясь составлением налоговых деклараций. В 2015 году против компании возбудили уголовное дело о неуплате налогов и акцизов, и через некоторое время сотрудница уволилась.
Бухгалтер была уверена, что ей ничего не грозит, и по-началу всё было так — в уголовном деле она фигурировала как свидетель. Однако некоторое время спустя статус Юлии изменился на обвиняемую, так как, по мнению следствия, она сознательно и по указанию руководства занижала данные в отчётности — якобы компания отгрузила около четырёх тысяч литров спирта вместо 71 тысячи, из-за чего за акцизы не доплатили более чем 33 миллиона рублей.
В то же время Федеральная налоговая служба подала против Юлии и финансового директора компании гражданский иск на более чем 700 миллионов рублей. В эту астрономическую сумму входят все неоплаченные акцизы, налоги, пени и штрафы. И вот, в мае 2024 года суд признал требования полностью законными и арестовал счета девушки.
С 2018 года Юлия является вдовой с ребёнком на иждивении, и такие деньги у неё, разумеется, не водятся. И даже банкротство не поможет. По словам фигурантки, её подставил бывший руководитель, у которого, по данным телеграм-канала, есть долг в два миллиарда рублей. Сама компания сейчас находится в стадии банкротства, процедура ещё не завершена.
Ранее самарский футбольный клуб «Крылья Советов» закрыл многолетний долг перед компанией «РТ-Капитал», составлявший почти 1,1 миллиарда рублей. Команда взяла кредит ещё в 2011 году, и последние десять лет никак не обслуживала его.
Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.