Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Солнце устроит Земле неприятный сюрприз: ученые предрекают одно явление

Магнитная буря уровня G1 ожидается на Земле 6 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Магнитная буря уровня G1 может накрыть Землю уже в пятницу, 6 февраля. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Данные представлены на официальном сайте.

Как следует из опубликованной информации, в ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. Так, вплоть до 4 февраля не ожидается никаких магнитных бурь. Однако уже к четвергу, 5 февраля, ситуация начнет меняться.

Как отмечают ученые, тогда ситуация станет напряженной. К 6 февраля она только обострится. Земле будет угрожать магнитная буря класса G1, считающаяся слабой.

Ранее сообщалось о серии вспышек на Солнце. По данным Института прикладной геофизики, 2 февраля было зафиксировано 17 случаев. Часть из них относилась к высокому классу мощности. Наблюдения велись в одной активной области.