Солнце устроит Земле неприятный сюрприз: ученые предрекают одно явление

Как следует из опубликованной информации, в ближайшие несколько дней геомагнитная обстановка на Земле будет спокойной. Так, вплоть до 4 февраля не ожидается никаких магнитных бурь. Однако уже к четвергу, 5 февраля, ситуация начнет меняться.