Овечкин обошёл Гретцки: исторический рекорд в матче с «Айлендерс»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» 4:1 в матче НХЛ 3 февраля 2026 года. Александр Овечкин отдал 751-ю передачу в карьере, выйдя на 50-е место в истории лиги по ассистам и обойдя Ларри Робинсона. Он также набрал 1670-е очко за «Вашингтон», превзойдя Уэйна Гретцки по результативности за один клуб. Победа сократила отставание «Кэпиталз» (63 очка, 9-е место) от «Айлендерс» (65 очков, 8-е место) в борьбе за плей-офф Восточной конференции.
Победа «Вашингтона» над «Айлендерс» укрепила позиции в гонке за плей-офф, а Овечкин вписал новую страницу в историю НХЛ.
В ночь со второго на третье февраля 2026 года на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026 между местными «Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Хозяева одержали убедительную победу со счётом 4:1, одержав важную викторию в прямом противостоянии с конкурентом за место в плей-офф Восточной конференции.
Шайбы в составе «Вашингтона» забросили Мартин Фехервари, Энтони Бовиллье, Ник Дауд, а завершающий гол в пустые ворота соперника провёл Джон Карлсон. Единственную результативную атаку «Айлендерс» реализовал Мэтью Барзал. Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей, а его одноклубник, белорусский форвард Алексей Протас, также записал на свой счёт ассист.
Эта победа позволила «Вашингтону» набрать 63 очка в 57 проведённых матчах и занять девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс», располагающиеся на восьмой строчке — последней в зоне плей-офф, — имеют в активе 65 очков, но сыграли на одну игру меньше (56 матчей). Таким образом, исход личной встречи сократил отставание «Кэпиталз» в борьбе за восьмую позицию.
Для сорокалетнего Александра Овечкина этот матч стал знаковым с точки зрения личных достижений. Во втором периоде он оформил 751-ю результативную передачу в карьере в НХЛ, обойдя по этому показателю Ларри Робинсона, у которого 750 голевых пасов. Российский нападающий вышел на чистое пятидесятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги. Следующей целью Овечкина в этом рейтинге является Даг Уэйт с 755 передачами. Лидером многолетней статистики остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 1963 ассиста.
Помимо этого, Овечкин набрал своё 1670-е очко в форме «Вашингтон Кэпиталз» и превзошёл достижение Уэйна Гретцки, который набрал 1669 очков в составе «Эдмонтон Ойлерз». Российский форвард занял пятое место в истории НХЛ по количеству набранных очков за один клуб.
Отдельного внимания заслуживает и игровая выносливость Овечкина. В этой встрече он провёл 1548-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, закрепившись на восемнадцатой строчке в рейтинге игроков по количеству сыгранных игр за карьеру. До показателя трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Алекса Дельвеккьо, у которого 1550 встреч, капитану «Кэпиталз» осталось преодолеть дистанцию в два матча. Среди действующих хоккеистов Овечкин занимает вторую позицию, уступая лишь защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу, сыгравшему 1550 матчей и расположившемуся на шестнадцатом месте в общем рейтинге.
Победа над прямым конкурентом не только улучшила турнирное положение «Вашингтона» в гонке за плей-офф, но и стала поводом для исторических достижений одного из величайших игроков современности. Александр Овечкин продолжает расширять собственное наследие в НХЛ, сочетая командный результат с личными рекордами на четвёртом десятке лет карьеры.