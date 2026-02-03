Овечкин обошёл Гретцки: исторический рекорд в матче с «Айлендерс»

Для сорокалетнего Александра Овечкина этот матч стал знаковым с точки зрения личных достижений. Во втором периоде он оформил 751-ю результативную передачу в карьере в НХЛ, обойдя по этому показателю Ларри Робинсона, у которого 750 голевых пасов. Российский нападающий вышел на чистое пятидесятое место в списке лучших ассистентов в истории лиги. Следующей целью Овечкина в этом рейтинге является Даг Уэйт с 755 передачами. Лидером многолетней статистики остаётся Уэйн Гретцки, на счету которого 1963 ассиста.