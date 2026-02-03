В Матвеево-Курганском районе инспекторы ДПС помогли водителю выбраться из заноса

Напомни, в Веселовском районе недалеко от хутора Свобода легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель оказался зажат в салоне, а пассажир получила травмы и вылетела из машины. На место прибыли спасатели, которые передали пострадавших медикам.