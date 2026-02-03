Ричмонд
В Матвеево-Курганском районе инспекторы ДПС помогли водителю выбраться из заноса

Под Ростовом инспекторы ДПС вытащили машину из заноса.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сотрудники ДПС помогли водителю «Киа Рио», чей автомобиль занесло и вынесло на обочину. Об этом рассказали в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

— Инспекторы оперативно пришли на помощь, помогли вытолкать автомобиль на проезжую часть и убедились, что водитель может безопасно продолжить движение, — уточнили в ГАИ.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером на выезде из хутора Староротовка. Машину заметили инспекторы отделения Госавтоинспекции межмуниципального отдела «Матвеево-Курганский» Вадим Иващенко и Максим Шудрий.

— В непогоду важно снижать скорость, держать дистанцию и избегать резких маневров, чтобы не попасть в занос.

Напомни, в Веселовском районе недалеко от хутора Свобода легковой автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Водитель оказался зажат в салоне, а пассажир получила травмы и вылетела из машины. На место прибыли спасатели, которые передали пострадавших медикам.

